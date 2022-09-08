20 лет Battlefield: создатели рассказывают о будущем серии

Electronic Arts и студия DICE напомнили, что 20 лет назад, 10 сентября 2002 года, состоялся релиз Battlefield 1942. И игра положила начало эпической серии шутеров от первого лица, посвященных военным событиям, от Первой мировой войны и Вьетнама до современных сражений и даже войн будущего.
Создатели заявили, что делают всё возможное для развития одной из лучших серий шутеров в мире, и для этого открывают ещё одну студию. Ridgeline Games будет базироваться в Сиэттле, и возглавит её Маркус Лето, один из создателей серии Halo, который присоединился к команде в начале года.
Команда Battlefield надеется, что Лето использует весь свой опыт создания миров и захватывающих сюжетов. Студия Ridgeline Games, в которой будут трудиться разработчики мирового класса, займётся разработкой новаторской повествовательной кампании во вселенной Battlefield.
Разработчики также сообщили, что творческий директор Ларс Густавссон, известный как Mr Battlefield, больше не будет работать над серией. Пока что неизвестно, чем он собирается заниматься дальше. А над Battlefield продолжат трудиться DICE, Ripple Effect, Industrial Toys и Ridgeline Games, и им уже не терпится рассказать о новом контенте для Battlefield 2042.