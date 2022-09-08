20 лет Battlefield: создатели рассказывают о будущем серии

Electronic Arts и студия DICE напомнили, что 20 лет назад, 10 сентября 2002 года, состоялся релиз Battlefield 1942. И игра положила начало эпической серии шутеров от первого лица, посвященных военным событиям, от Первой мировой войны и Вьетнама до современных сражений и даже войн будущего.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Создатели заявили, что делают всё возможное для развития одной из лучших серий шутеров в мире, и для этого открывают ещё одну студию. Ridgeline Games будет базироваться в Сиэттле, и возглавит её Маркус Лето, один из создателей серии Halo, который присоединился к команде в начале года.

Команда Battlefield надеется, что Лето использует весь свой опыт создания миров и захватывающих сюжетов. Студия Ridgeline Games, в которой будут трудиться разработчики мирового класса, займётся разработкой новаторской повествовательной кампании во вселенной Battlefield.