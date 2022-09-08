Atomic Heart все-таки не выйдет в российском Steam

«Отвечаем на самый популярный за последние сутки вопрос: ПК-версия Atomic Heart для СНГ и ряда других стран будет только на площадке VK Play. В ближайшее время Steam-страницы игры в этих странах перестанут быть доступны.



Наша основная цель — обеспечить запуск Atomic Heart в России и СНГ на таком уровне, которого игра по-настоящему заслуживает.

Продажа игры на площадке VK Play позволит игрокам поддержать разработчиков, не переплачивая посредникам, а также не заниматься конвертированием валют или регистрацией других систем оплат.



В будущих публикациях мы подробнее расскажем о плюсах VK Play — молодой и активно развивающейся площадке, сочетающей в себе положительные характеристики привычных сервисов».