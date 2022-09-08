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12 часов назад

Atomic Heart не выйдет в российском Steam, страницы игры в магазине закроют

Игромания.ру

Разработчики Atomic Heart прояснили недавнее заявление об эксклюзивности игры для площадки VK Play в странах СНГ.Некоторые пользователи предположили, что проект появится и в российской версии Steam, однако авторы в новом обращении официально подтвердили, что этого не произойдёт.

Atomic Heart все-таки не выйдет в российском Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Отвечаем на самый популярный за последние сутки вопрос: ПК-версия Atomic Heart для СНГ и ряда других стран будет только на площадке VK Play. В ближайшее время Steam-страницы игры в этих странах перестанут быть доступны.

Наша основная цель — обеспечить запуск Atomic Heart в России и СНГ на таком уровне, которого игра по-настоящему заслуживает.
Продажа игры на площадке VK Play позволит игрокам поддержать разработчиков, не переплачивая посредникам, а также не заниматься конвертированием валют или регистрацией других систем оплат.

В будущих публикациях мы подробнее расскажем о плюсах VK Play — молодой и активно развивающейся площадке, сочетающей в себе положительные характеристики привычных сервисов».

Релиз Atomic Heart состоится до марта 2023 года, изданием шутера в Европе и США займётся Focus Entertainment. Игру создают для PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series, а ещё она войдёт в подписку Game Pass.

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