Из-за расизма в MultiVersus уберут полицию

Студи Player First Games выпустила для файтинга MultiVersus новый патч, который поправил баланс игры и поменял анимацию Велмы из «Скуби-Ду». До выхода заплатки героиня умела вызывать полицейскую машину для ареста героев — а среди них были и темнокожие персонажи вроде Леброна Джеймса. После релиза заплатки она стала вызывать машину Мистической корпорации.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Причиной замены анимации стали «расистских» мемы в соцсетях. Пользователи стали публиковать ролики, где Велма вызывает полицию, которая забирает знаменитого чернокожего баскетболиста Леброна Джеймса, за которого тоже можно играть.