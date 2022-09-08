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12 часов назад

Из-за расизма в MultiVersus уберут полицию

Чемпионат.com

Студи Player First Games выпустила для файтинга MultiVersus новый патч, который поправил баланс игры и поменял анимацию Велмы из «Скуби-Ду». До выхода заплатки героиня умела вызывать полицейскую машину для ареста героев — а среди них были и темнокожие персонажи вроде Леброна Джеймса. После релиза заплатки она стала вызывать машину Мистической корпорации.

Из-за расизма в MultiVersus уберут полицию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причиной замены анимации стали «расистских» мемы в соцсетях. Пользователи стали публиковать ролики, где Велма вызывает полицию, которая забирает знаменитого чернокожего баскетболиста Леброна Джеймса, за которого тоже можно играть.

MultiVersus сейчас находится в раннем доступе. Игра пока недоступна в ряде регионов, в том числе в России и странах СНГ. В файтинге доступно множество персонажей, принадлежащих компании Warner Bros. Издатель обещает полноценный релиз тайтла в 2022 году.

Игры,Джеймс Леброн,
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