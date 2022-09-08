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12 часов назад

Похоже, Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online

Игромания.ру

В последнем обновлении Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online обнаружили обращение-благодарность сотрудникам Rockstar, смахивающее на финальное «прощание» с проектами.

Похоже, Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если перейти по специальной ссылке из меню, то перед игроками появится следующее сообщение:

«Выражаем нашу искреннюю благодарность всем тем, кто помог создать Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online».

Тон обращения напомнил некоторым недавнее заявление разработчиков о Grand Theft Auto V и GTA Online, которое появилось на новой странице их сайта — в нём они тоже благодарят тех людей, которые помогли создать эти игры.

Ранее Rockstar уже сообщала о сокращении поддержки Red Dead Online, поэтому свежее обновление с парой миссий и разными исправлениями действительно может оказаться последним. Впрочем, фанаты RDO уже успели «похоронить» игру.

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