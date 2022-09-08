Похоже, Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online

В последнем обновлении Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online обнаружили обращение-благодарность сотрудникам Rockstar, смахивающее на финальное «прощание» с проектами.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Если перейти по специальной ссылке из меню, то перед игроками появится следующее сообщение:

«Выражаем нашу искреннюю благодарность всем тем, кто помог создать Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online».

Тон обращения напомнил некоторым недавнее заявление разработчиков о Grand Theft Auto V и GTA Online, которое появилось на новой странице их сайта — в нём они тоже благодарят тех людей, которые помогли создать эти игры.