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13 часов назад

Новая лёгкая версия PlayStation&nbsp;5 потребляет меньше энергии

Игромания.руиещё 1

В конце августа мы рассказывали о том, что в Австралии начали продавать новую версию PlayStation 5 — более лёгкие модели серии CFI-1200. Теперь стало известно, какие именно изменения Sony внесла в консоль.

Блогер разобрал новую версию PlayStation 5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает ютубер Остин Эванс, в обновлённой модели уменьшили размер материнской платы — примерно на 2 дюйма (5,8 см). Также изменили охлаждение за счёт дополнительной тепловой трубки в задней части консоли и уменьшенного радиатора. Не остался в стороне и корпус для SSD — PCB-плату по всей длине заменили на открытый металл.

По словам Эванса, новая PS5 потребляет на 20–30 Вт меньше энергии во время игр — это делает её самой энергоэффективной версией консоли на сегодняшний день.

Напомним, что в конце августа Sony решила повысить цены на PlayStation 5 из-за глобальной экономической ситуации и растущей инфляции.

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