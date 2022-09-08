Блогер разобрал новую версию PlayStation 5

В конце августа мы рассказывали о том, что в Австралии начали продавать новую версию PlayStation 5 — более лёгкие модели серии CFI-1200. Теперь стало известно, какие именно изменения Sony внесла в консоль.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщает ютубер Остин Эванс, в обновлённой модели уменьшили размер материнской платы — примерно на 2 дюйма (5,8 см). Также изменили охлаждение за счёт дополнительной тепловой трубки в задней части консоли и уменьшенного радиатора. Не остался в стороне и корпус для SSD — PCB-плату по всей длине заменили на открытый металл.

По словам Эванса, новая PS5 потребляет на 20–30 Вт меньше энергии во время игр — это делает её самой энергоэффективной версией консоли на сегодняшний день.