Легенды Mass Effect: вспоминаем лучшие черты великой серии

Франшиза Mass Effect — одно из лучших творений студии BioWare и, по совместительству, главная научно-фантастическая RPG современности. Миллионы игроков со всего света полюбили ее за обаятельных персонажей, непростые решения, запоминающийся мир и динамичные сражения: разработчики смогли привлечь довольно разностороннюю аудиторию. Мы решили вспомнить, чем запала в душу каждая игра серии.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

Сеттинг и вселенная

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Если говорить о первой Mass Effect, то лучшей частью игры смело можно назвать завораживающий, богато проработанный мир. Мириады странных инопланетных рас, комплексная межгалактическая политика, экспозиция, которую не скучно слушать — Кодекс, где содержится подробная информация о мире, написан превосходно. Обстоятельный подход к построению сеттинга отлично задает тон следующим играм саги, которые преумножают и расширяют лор. Правда, в то же время оригинальная Mass Effect запомнилась, пожалуй, одним из худших транспортных средств в истории гейминга — вездеходом «Мако», чья реалистичная физика превращала каждую поездку по пересеченной местности в пытку. Да и в целом исследование пустых планет мало кому пришлось по душе.

Личные задания сопартийцев

Mass Effect 2 многие критиковали за повышенный акцент на экшене: на фоне первой игры сиквел ощущался скорее как шутер с ролевыми элементами, нежели научно-фантастическая RPG. Тем не менее, продолжение также хвалят за отличное раскрытие второстепенных персонажей. Экипаж «Нормандии SR-2» раскрывается на протяжении всей игры, и их личные задания действительно стоят того, чтобы узнать напарников получше. К тому же, в финале сюжета каждый из них рискует погибнуть, если игрок как следует не подготовится к самоубийственной миссии: это заставляет по-настоящему переживать за судьбу товарищей, благодаря которым Шепард прошел через огонь, воду и медные трубы. Другой вопрос, что ради спасения всех персонажей придется заниматься добычей минералов и ценных ресурсов — эта мини-игра далеко не так интересна, как исследование неизвестных планет.

Дополнение The Citadel для Mass Effect 3

Разочаровывающий финал франшизы, из-за которого Mass Effect 3 до сих пор считают феерическим провалом, не затмевает собой главное — великолепный фансервис в дополнении The Citadel. Это маленькое, но крайне яркое, насыщенное событиями приключение, где Шепард и компания ненадолго отвлекаются от спасения мира, чтобы выпустить пар перед последней битвой. The Citadel до отказа забито локальными шутками, действительно хорошим юмором и бесконечной любовью к персонажам, которые за три долгих игры стали родными для тысяч геймеров. Если бы еще и концовка Mass Effect 3 была настолько же продуманной, возможно, финал саги о Шепарде вошел бы в историю как лучшая игра франшизы, а не большое разочарование.

Сражения и боевая система