Bethesda запустила серверы Wolfenstein: Enemy Territory

Bethesda запустила официальные серверы для Wolfenstein: Enemy Territory, шутера, который вышел почти 20 лет назад. На них доступны шесть оригинальных карт и «ванильный» набор правил.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В компании отметили, что пошли на данный шаг ради тех пользователей, которые хотят получить «более ностальгический опыт» игры. При этом сами фанаты шутера продолжают держать серверы с различными модами и пользовательскими картами — их Bethesda также рекомендует.

США: Техас;

Европа: Нидерланды;

Австралия: Канберра;

Великобритания: Лондон. Новые серверы для Wolfenstein: Enemy Territory запущены в четырёх регионах, чтобы «игроки со всего мира могли играть с относительно низким пингом»:

Wolfenstein: Enemy Territory — это бесплатный онлайн-боевик от первого лица с акцентом на выполнение заданий в декорациях Второй мировой. В сражениях до 32 игроков одновременно игроки могут выбрать сторону и вступить в битву на шести картах, соответствующих местам, где проходили реальные бои.