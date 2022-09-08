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15 часов назад

Bethesda запустила официальные серверы для Wolfenstein: Enemy Territory

Игромания.ру

Bethesda запустила официальные серверы для Wolfenstein: Enemy Territory, шутера, который вышел почти 20 лет назад. На них доступны шесть оригинальных карт и «ванильный» набор правил.

Bethesda запустила серверы Wolfenstein: Enemy Territory
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В компании отметили, что пошли на данный шаг ради тех пользователей, которые хотят получить «более ностальгический опыт» игры. При этом сами фанаты шутера продолжают держать серверы с различными модами и пользовательскими картами — их Bethesda также рекомендует.

Новые серверы для Wolfenstein: Enemy Territory запущены в четырёх регионах, чтобы «игроки со всего мира могли играть с относительно низким пингом»:
  • США: Техас;
  • Европа: Нидерланды;
  • Австралия: Канберра;
  • Великобритания: Лондон.

Wolfenstein: Enemy Territory — это бесплатный онлайн-боевик от первого лица с акцентом на выполнение заданий в декорациях Второй мировой. В сражениях до 32 игроков одновременно игроки могут выбрать сторону и вступить в битву на шести картах, соответствующих местам, где проходили реальные бои.

Играйте за бойца одного из пяти уникальных классов (инженер, медик, солдат, артиллерист и разведчик) и выполняйте задания вместе со своим отрядом, чтобы приблизить победу.

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