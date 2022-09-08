Netflix готовит ещё один проект по Dragon Age

По данным инсайдера Дэниэла Рихтмана, в настоящее время в разработке у Netflix находится ещё один проект по серии Dragon Age.

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Фильм это или сериал — неясно. Но, похоже, что это не анимация. Сам Netflix никак не комментировал данное заявление.Напомним, что в декабре этого года ожидается премьера мультсериала Dragon Age: Absolution, в котором будет шесть эпизодов. Зрителей ждёт путешествие в империю Тевинтер, где они встретятся с новыми персонажами, вдохновлёнными Dragon Age.