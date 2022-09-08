Call of Duty 2024 года посвятят войне в Ираке

Инсайдер под ником TheGhostOfHope, который предоставляет информацию о франшизе Call of Duty, раскрыл некоторые подробности новой части, которая выйдет в 2024 году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По его словам, сюжет шутера посвятят войне в Ираке, которая проходила с 2003 по 2011 годы, а также затронут операцию «Несокрушимая свобода». Это военные мероприятия США в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года.

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Других деталей проекта нет. Известно, что его делает студия Treyarch, которая известна по серии Black Ops. Возможно, через время инсайдер и другие подробности.