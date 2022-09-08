В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
14 минут назад

Источник: сюжет Call of Duty 2024 года посвятят войне в Ираке

Чемпионат.com

Инсайдер под ником TheGhostOfHope, который предоставляет информацию о франшизе Call of Duty, раскрыл некоторые подробности новой части, которая выйдет в 2024 году.

Call of Duty 2024 года посвятят войне в Ираке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По его словам, сюжет шутера посвятят войне в Ираке, которая проходила с 2003 по 2011 годы, а также затронут операцию «Несокрушимая свобода». Это военные мероприятия США в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года.

Чемпионат.ком

Других деталей проекта нет. Известно, что его делает студия Treyarch, которая известна по серии Black Ops. Возможно, через время инсайдер и другие подробности.

Новая часть Call of Duty, Modern Warfare 2, выйдет 28 октября, а обладатели предзаказов смогут поиграть в сюжетную кампанию уже 20 октября. С 22 по 26 сентября пройдёт бета-тестирование на всех платформах. Шутер выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители