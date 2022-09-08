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20 минут назад

Похоже, что Atomic Heart не будут убирать из российского Steam

Игромания.ру

Ранее стало известно о том, что Atomic Heart на PC в России (а также в Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) будет доступна эксклюзивно в VK Play. Но, похоже, что из российского Steam игру убирать не будут.

Создатели Atomic Heart прояснили эксклюзивность VK Play
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Многие фанаты сразу же начали расспрашивать Mundfish о заявленной эксклюзивности. По словам комьюнити-менеджера в Discord, о взаимодействии со Steam расскажут чуть позже. Судя по всему, VK Play может стать удобной альтернативой в текущих реалиях.

Релиз Atomic Heart состоится «этой зимой», с декабря до марта 2023 года, а её изданием в Европе и США займётся Focus Entertainment. Также разработчики обновили системные требования игры.

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