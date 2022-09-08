Создатели Atomic Heart прояснили эксклюзивность VK Play

Ранее стало известно о том, что Atomic Heart на PC в России (а также в Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) будет доступна эксклюзивно в VK Play. Но, похоже, что из российского Steam игру убирать не будут.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Многие фанаты сразу же начали расспрашивать Mundfish о заявленной эксклюзивности. По словам комьюнити-менеджера в Discord, о взаимодействии со Steam расскажут чуть позже. Судя по всему, VK Play может стать удобной альтернативой в текущих реалиях.