Создатели Atomic Heart прояснили эксклюзивность VK Play

Ранее стало известно о том, что Atomic Heart на PC в России (а также в Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) будет доступна эксклюзивно в VK Play. Но, похоже, что из российского Steam игру убирать не будут.
Многие фанаты сразу же начали расспрашивать Mundfish о заявленной эксклюзивности. По словам комьюнити-менеджера в Discord, о взаимодействии со Steam расскажут чуть позже. Судя по всему, VK Play может стать удобной альтернативой в текущих реалиях.
Релиз Atomic Heart состоится «этой зимой», с декабря до марта 2023 года, а её изданием в Европе и США займётся Focus Entertainment. Также разработчики обновили системные требования игры.