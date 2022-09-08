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15 минут назад

В новой саге «Ведьмака» будет больше одной игры

Чемпионат.comиещё 1

Ещё с мая известно, что CD Projekt занимается созданием новой части «Ведьмака». Также известно, что это будет новая сага с новыми героями, а увидеть любимчика Геральта вряд ли получится.

В новой саге «Ведьмака» будет больше одной игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньски рассказал, что в новой саге точно будет больше одной игры. Нынешняя сага про Геральта включает в себя три проекта, последним стала «Дикая охота». Сколько конкретно игр будет в новой саге, неизвестно.

Мы имеем в виду не одну игру. Первая сага состояла из трех игр, так что сейчас мы думаем не об одной игре, а о предпродакшене первой игры из второй саги о ведьмаке.

О новом «Ведьмаке» известно совсем мало. Разработку будут вести на движке Unreal Engine 5, а релиз вряд ли состоится даже до 2026 года.

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