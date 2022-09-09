Источник: RTX 4090 в два раза быстрее RTX 3090

NVIDIA уже 20 сентября должна представить видеокарты нового поколения RTX 4080 и RTX 4090. Пока что официально об этом неизвестно, но всё сводится к анонсу как раз на конференции GTC 2022.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

А пока геймеры ждут 20 число, в сети появились якобы первые тесты RTX 4090. Если им верить, то по характеристикам видеокарта почти в два раза быстрее RTX 3090. Тестирование устройства проводилось в 3DMark Time Spy, и гаджет оказался на 90% быстрее предшественницы.

К тому же в утечке также есть информация о тактовой частоте и температуре графического процессора. Согласно данным, частота работы GPU превышает 3 ГГц, что для подобного графического процессора очень достойно.