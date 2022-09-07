10 лучших модов для The Sims 4

Несмотря на то, что с релиза The Sims 4 прошло уже почти 10 лет, фанатское сообщество игры продолжает жить — и разрабатывать самые разные моды для любимой игры. От маленьких правок баланса и интерфейса до огромных модификаций, которые изменяют и совершенствуют практически все нюансы геймплея. Портал PC Gamer подготовил подборку отличных модов для The Sims 4 — мы выбрали десятку лучших.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

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Многие хорошие моды для The Sims 4 влияют на то, как симы взаимодействуют между собой, и More CAS Traits — как раз одна из таких модификаций. Она добавляет в игру множество новых черт характера, который позволяют тоньше настроить поведение и привычки персонажей. Они могут стать сладкоежками и заниматься выпечкой тортов, или же погружаться в другие хобби, чтобы снять напряжение. Помимо этого, More CAS Traits также повышает максимальный лимит черт характера до трех, если ввести специальный чит-код.

ModTheSims

Базовый редактор персонажей The Sims 4 разрешает подобрать комплекцию персонажа, но почему-то не дает возможности настроить рост. Простенький мод Height Sliders исправляет это недоразумение: благодаря ползункам в меню редактора вы сможете создавать более правдоподобных симов, которые не так похожи на окружающих NPC.

Суть Automatic Beards полностью соответствует названию: этот мод добавляет в The Sims 4 реалистичные бороды, которые со временем отрастают. Он также позволяет менять дизайн лицевой растительности симов, перекрашивать бороды в разные цвета и пользоваться косметикой для лица. Мелочь, но все равно приятно.

ModTheSims

OMSP Shelf понравится игрокам, которые любят тонко настраивать интерьеры и расставлять декоративные предметы. По умолчанию эта механика не всегда работает как надо из-за того, что всякий хлам автоматически прилипает к предопределенным точкам на мебели. Данный мод устраняет проблему за счет невидимой поверхности, которая выступает буфером между украшениями и мебелью — там все можно разложить именно так, как вам хочется.

picture amoebae

Wonderful Whims — комплексная модификация, которая значительно дополняет романтическую составляющую игры. Персонажи начнут отдавать предпочтение симам со специфическими чертами характера, задумываться о привлекательности партнеров, жизненных взглядах и других правдоподобных нюансах. Кроме того, Wonderful Whims добавляет и другие механики, которые делают личную жизнь персонажей более интересной и реалистичной.

ModTheSims

Если Wonderful Whims направлена конкретно на романтику, то масштабная модификация Meaningful Stories призвана сделать симов более живыми и эмоциональными персонажами. Она включает в себя два крупных мода. Emotional Inertia перерабатывает механику настроения, чтобы ваши подопечные больше не бросались из одной крайности в другую по щелчку пальцев. Тем временем, True Happiness переключает стандартное состояние симов на обычное: для того, чтобы персонажи стали счастливыми, должно произойти нечто действительно запоминающееся — например, признание в любви. Помимо этого, Meaningful Stories изменяет то, как окружение и предметы интерьера влияют на эмоциональный фон симов.

roBurky

Have Some Personality Please! ощутимо совершенствует механики характеров и личностных черт симов. Они смогут получить новые черты или узнать о новых карьерах из долгой беседы и получат больше автономности, плюс взаимодействия персонажей будут зависеть от черт, настроений и предыдущих взаимодействий собеседников. Даже кошки и собаки получат собственные характеры — как и положено.

Поклонники серии годами просили разработчиков сделать детей более интересными в плане игрового процесса — в конце концов за дело взялись моддеры. Для Better Babies & Toddlers необходимо официальное дополнение Parenthood Stuff Puck и мод The Mood Pack (https://www.patreon.com/posts/43759541), но оно того стоит: этот мод добавляет множество новых настроений и тем для разговора, связанных с воспитанием детей. Более того, когда маленькие симы немного подрастут, персонажи смогут учить их новым словам.

Что касается утилитарных модификаций, которые никак не меняют геймплей, каждый заядлый игрок в The Sims оценит UI Cheats Extension: простенький мод, который облегчает использование чит-кодов. Вместо того, чтобы возиться со вводом команд, эта модификация просто прячет читы во вкладках интерфейса — чтобы получить к ним доступ, достаточно лишь кликнуть на тот или иной элемент правой кнопкой мыши.