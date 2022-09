10 лучших модов для The Sims 4

Несмотря на то, что с релиза The Sims 4 прошло уже почти 10 лет, фанатское сообщество игры продолжает жить — и разрабатывать самые разные моды для любимой игры. От маленьких правок баланса и интерфейса до огромных модификаций, которые изменяют и совершенствуют практически все нюансы геймплея. Портал PC Gamer подготовил подборку отличных модов для The Sims 4 — мы выбрали десятку лучших.

Многие хорошие моды для The Sims 4 влияют на то, как симы взаимодействуют между собой, и More CAS Traits — как раз одна из таких модификаций. Она добавляет в игру множество новых черт характера, который позволяют тоньше настроить поведение и привычки персонажей. Они могут стать сладкоежками и заниматься выпечкой тортов, или же погружаться в другие хобби, чтобы снять напряжение. Помимо этого, More CAS Traits также повышает максимальный лимит черт характера до трех, если ввести специальный чит-код.