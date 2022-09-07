Симулятор жизни от Disney продают за 99 999 рублей

Вчера на ПК и других платформах в раннем доступе вышел приключенческий симулятор жизни Disney Dreamlight Valley. Его страницы есть как в Steam, так и в Epic Games Store. Доступ в России к первой закрыт, а вот в магазин Epic Games зайти можно, однако там пользователей ждёт небольшой сюрприз.