Microsoft возвращает деньги за предзаказы STALKER 2

Как сообщают наши коллеги из DTF, GSC Game World подтвердила факт возврата. Это стандартная процедура, связанная с переносом игры на неподтверждённую дату.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет не раньше 2023 года. Официального релиза игры в России не будет. Также в самой S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет антипиратской защиты и русской озвучки.Ранее разработчики показали мутанта из семейства кошачьих по кличке Баюн, который, судя по всему, появится в грядущем шутере.