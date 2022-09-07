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50 минут назад

Microsoft возвращает деньги за предзаказы STALKER&nbsp;2

Игромания.ру

В сети появилось первое подтверждение того, что Microsoft начала возвращать деньги за предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Microsoft возвращает деньги за предзаказы STALKER 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщают наши коллеги из DTF, GSC Game World подтвердила факт возврата. Это стандартная процедура, связанная с переносом игры на неподтверждённую дату.

Чемпионат.ком

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет не раньше 2023 года. Официального релиза игры в России не будет. Также в самой S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет антипиратской защиты и русской озвучки.Ранее разработчики показали мутанта из семейства кошачьих по кличке Баюн, который, судя по всему, появится в грядущем шутере.

Игры,Microsoft,
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