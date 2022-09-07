Игроки World of Warcraft Classic застряли в очередях

Игроки World of Warcraft Classic столкнулись с огромными очередями на крупных серверах, из-за чего некоторые провели в ожидании порядка шести часов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Проблемы многотысячных очередей возникли в свете грядущего релиза Wrath of the Lich King Classic, намеченного на 26 сентября. Некоторые игроки даже начали соревноваться по времени ожидания, в частности это коснулось серверов вроде Grobbulus.У игроков есть возможность перейти на другие серверы меньшего масштаба, однако пользователи отказываются это делать — многим нравится выдержанный баланс между фракциями на крупных серверах, к тому же там у любителей WoW есть множество напарников и знакомых.

При этом отдельные пользователи в принципе отказываются покидать сервер — ведь иначе им придётся снова стоять в очереди. Это тоже добавляет сложности ситуации, увеличивая время ожидания для других.