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2 часа назад

Для PS5 вышла новая прошивка: 1440р, папки и улучшения интерфейса

Чемпионат.com

Sony выпустила свежую прошивку для PlayStation 5 с очередным набором нововведений и улучшений. Вот основной список изменений:

PlayStaton 5 получила крупное обновление
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
  • Теперь PS5 поддерживает разрешение 1440р, но VRR с ним не работает. Переменная частота доступна только в 1080р и 4К.
  • Появились папки — теперь игры можно удобно сортировать. Всего может быть до 15 папок, в каждой из них не больше 100 наименований.
  • Добавили сравнение стерео и 3D-звука.
  • Упростили доступ к карточкам для продолжения определённых активностей.
  • Добавили возможность попросить постримить игру у друга.
  • Добавили уведомление для быстрого подключения к игре друга через голосовой чат.

Вдобавок жители США и Великобритании сейчас могут использовать голосовой поиск на PlayStation в приложении YouTube.

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