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5 часов назад

Радует сеттингом и боями, но нет инноваций — главное из обзоров Steelrising

Игромания.руиещё 1

Завтра состоится релиз ролевого боевика Steelrising авторов GreedFall, а сегодня начали появляться первые обзоры журналистов. Впечатления оказались смешанными.

Нет инноваций - первые обзоры Steelrising
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящий момент на Metacritic версия игры для PS5 набрала 70 баллов, а для Xbox Series X — 72 баллов. Оценки основаны на 19 и 8 обзорах соответственно. У PC-версии оценка составляет 79 баллов, на основе 4 обзоров.

Среди положительных сторон Steelrising критики отмечают сеттинг, дизайн персонажей и уровней, арт и боевые механики. Хвалят и сражения в стиле souls-like — они не только бросают вызов уже бывалым игрокам, но и могут подойти новичкам благодаря режиму Assist.

Игромания.ру

При этом некоторые журналисты отмечают, что Steelrising просто не выделяется на фоне других представителей жанра. У разработчиков большие амбиции, но игре явно не хватает полировки и бюджета. В целом даже смешанные отзывы больше хвалят Steelrising, чем ругают её.

Нашлись журналисты, которые пожаловались на скучный сюжет и не очень интересные квесты, но их меньшинство.

Сыграть в Steelrising можно будет уже завтра на PC, PS5 и Xbox Series. Ранее авторы опубликовали системные требования — для игры потребуется как минимум RTX 2060.

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