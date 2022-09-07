Нет инноваций - первые обзоры Steelrising

Завтра состоится релиз ролевого боевика Steelrising авторов GreedFall, а сегодня начали появляться первые обзоры журналистов. Впечатления оказались смешанными.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В настоящий момент на Metacritic версия игры для PS5 набрала 70 баллов, а для Xbox Series X — 72 баллов. Оценки основаны на 19 и 8 обзорах соответственно. У PC-версии оценка составляет 79 баллов, на основе 4 обзоров.

Среди положительных сторон Steelrising критики отмечают сеттинг, дизайн персонажей и уровней, арт и боевые механики. Хвалят и сражения в стиле souls-like — они не только бросают вызов уже бывалым игрокам, но и могут подойти новичкам благодаря режиму Assist.

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При этом некоторые журналисты отмечают, что Steelrising просто не выделяется на фоне других представителей жанра. У разработчиков большие амбиции, но игре явно не хватает полировки и бюджета. В целом даже смешанные отзывы больше хвалят Steelrising, чем ругают её.

Нашлись журналисты, которые пожаловались на скучный сюжет и не очень интересные квесты, но их меньшинство.