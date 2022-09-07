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5 часов назад

Источник: боссы Marvel остались в восторге от «Человека-паука 2»

Чемпионат.comиещё 1

Один из инсайдеров игровой индустрии Милли Аманд, которая ранее предоставляла достоверную информацию по играм Sony, рассказала про «Человека-паука 2», разработкой которого занимается Insomniac Games.

Боссы Marvel в восторге от новой игры про «Человека-паука»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Аманд, главам Marvel уже показали игру и они остались от неё буквально в восторге. Отмечается, что боссов компании поразили графика и визуальная составляющая проекта. Кто-то даже подумал, что в один момент перед ним кат-сцена, а не фрагмент из геймплея.

Ещё Аманд отметила, что игру покажут всем уже совсем скоро. Когда именно, неизвестно, однако это может произойти на презентации Sony в сентябре. О самом шоу пока ничего неизвестно, но информация может появиться на этой неделе.

«Человек-паук 2» — продолжение успешного «Человека-паука» 2018 года. Релиз игры состоится в 2023 году только на PS5.

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