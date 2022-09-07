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2 часа назад

Крупное обновление и новый контент для Cyberpunk 2077

Droidnews

Для Cyberpunk 2077 вышло крупное обновление под названием «Киберпанки». Обновление добавляет в игру много нового контента, в том числе, и связанного с аниме по игре Cyberpunk: Edgerunners.

В Cyberpunk 2077 вышло крупное обновление и новый контент
Фото: СкриншотСкриншот
Ключевые нововведения:
  • В игре появился гардероб, который дает возможность менять внешность героя, которая не отражается на параметрах его брони;
  • Появились 3 новых заказа («Бетонная западня», «Отчаянные меры» и «Тяжёлое похмелье»);
  • Появилось 6 видов стрелкового оружия и 5 видов холодного оружия;
  • Появилась возможность межплатформенных сохранений;
  • В аркадных автоматах Найт-Сити появилась игра «Шевелись, Плотва!»;
  • Введена возможность делать фотографии кота Нибблса в фоторежиме;
  • Добавлено новое снаряжение, связанное с аниме Cyberpunk: Edgerunner;
  • Появились новые секреты для любителей исследовать Найт-Сити.
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