В Cyberpunk 2077 вышло крупное обновление и новый контент

Для Cyberpunk 2077 вышло крупное обновление под названием «Киберпанки». Обновление добавляет в игру много нового контента, в том числе, и связанного с аниме по игре Cyberpunk: Edgerunners.Ключевые нововведения: В игре появился гардероб, который дает возможность менять внешность героя, которая не отражается на параметрах его брони;Появились 3 новых заказа («Бетонная западня», «Отчаянные меры» и «Тяжёлое похмелье»);Появилось 6 видов стрелкового оружия и 5 видов холодного оружия;Появилась возможность межплатформенных сохранений;В аркадных автоматах Найт-Сити появилась игра «Шевелись, Плотва!»;Введена возможность делать фотографии кота Нибблса в фоторежиме;Добавлено новое снаряжение, связанное с аниме Cyberpunk: Edgerunner;Появились новые секреты для любителей исследовать Найт-Сити.