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3 часа назад

Акции Ubisoft рухнули после сделки с Tencent

Чемпионат.comиещё 1

Вчера Tencent достигла сделки с Ubisoft, благодаря которой учредители издательства получили больше контроля над компанией. Однако на рынке договорённость не оценили, а акции Ubisoft обрушились на 15,2% — и они продолжают падать.

Акции Ubisoft рухнули после сделки с Китаем
Фото: СкриншотСкриншот

За прошедшие сутки их стоимость снизилась с € 43 до € 36,9. В конце августа показатели были ещё выше, € 46,1, поэтому компания продолжает активно терять ценность на рынке. Для Ubisoft падение ниже € 37 — это худший результат за последние пять лет. В прошлый раз акции столько стоили в марте 2017 года.

Уже в субботу Ubisoft проведёт шоу Ubisoft Forward, основным фокусом которого станет 15-летие Assassin's Creed. Там представят сразу пять игр, три из которых — крупнобюджетные релизы.

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