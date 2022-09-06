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3 часа назад

IGN рассказал о двух кампаниях Company of Heroes 3

Игромания.ру

IGN рассказал о двух кампаниях Company of Heroes 3

IGN рассказал о двух кампаниях Company of Heroes 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Близится релиз стратегии Company of Heroes 3: игра выходит 17 ноября. И разработчики рассказали журналистам IGN о сюжетных кампаниях и о том, чем они отличаются друг от друга.

На момент релиза игроков ждёт две основные кампании: в районе Средиземного моря и в Северной Африке. И они будут различаться как в уровне свободы игрока, так и в повествовании. В итальянской кампании мы сможем выстраивать развитие сюжета, выбирая миссии на открытой карте и принимая ряд решений.

Главным нововведением итальянских миссий будет участие сил Сопротивления, это позволит взглянуть на военный конфликт с новой стороны. Партизан представляет вымышленный лидер Валенти, который высказывает пожелания и запросы. И, если добиться его доверия, игроки смогут пользоваться сетью партизанских баз и других ресурсов.

Партизаны способны ослабить противника перед нашей атакой и помочь в сражении. Они также обеспечивают особые улучшения и открывают доступ к новым вариантам боя. Но их расположения легко лишиться, если разрушать культовые сооружения и допускать мирные жертвы.

Одно из главных таких сооружений — Монте-Кассино, аббатство, которое в реальности было разрушено, поскольку союзники сочли его наблюдательным пунктом для немецкой артиллерии. В игре мы сможем совершить ряд действий, которые позволят сохранить историческое здание и спасти укрывшихся там жителей.

Вторая кампания, напротив, будет линейной, и повлиять на её исход мы не сможем. Дело в том, что в ней нам будет отведена роль нацистского генерала Роммеля, командира войск Оси в Северной Африке, получившего прозвище «Лис пустыни». Но разработчики хотели рассказать о его влиянии на Северную Африку и её обитателей.

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