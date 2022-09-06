Создатели «Ведьмака» выпустили бесплатную игру про коня Геральта

Вместе с анонсом патча 1.6 для Cyberpunk 2077 разработчики представили игру «Шевелись, Плотва!» Она сейчас доступна в Cyberpunk 2077 в качестве аркадного автомата, но вдобавок её выпустили на iOS и Android.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как отмечает студия, игра «может быть недоступна» для загрузки в российском и белорусском AppStore и Google Play. Наша проверка показала, что на iOS в России игра недоступна, но в Google Play её можно загрузить.