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3 часа назад

Шевелись, Плотва! Создатели «Ведьмака» выпустили бесплатную игру про коня Геральта

Чемпионат.com

Вместе с анонсом патча 1.6 для Cyberpunk 2077 разработчики представили игру «Шевелись, Плотва!» Она сейчас доступна в Cyberpunk 2077 в качестве аркадного автомата, но вдобавок её выпустили на iOS и Android.

Создатели «Ведьмака» выпустили бесплатную игру про коня Геральта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает студия, игра «может быть недоступна» для загрузки в российском и белорусском AppStore и Google Play. Наша проверка показала, что на iOS в России игра недоступна, но в Google Play её можно загрузить.

«Шевелись, Плотва!» — простенький раннер, где лошадь Геральта бежит и уклоняется от препятствий. Чем дальше конь пробежит, тем больше очков. Пользователям же предлагают соревноваться в мировой таблице лидеров. Причём CD Projekt отмечает, что внутри Cyberpunk 2077 и в мобильной версии разные таблицы лидеров.

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