CD Projekt Red анонсировала первое дополнение Cyberpunk 2077

В ходе трансляции Night City Wire разработчики Cyberpunk 2077 анонсировали первое сюжетное дополнение к игре под названием Phantom Liberty. Об этом сообщает портал VGC.

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Отмечается, что сюжетное DLC будет похоже на шпионский триллер. В дополнении вернется Джонни Сильверхенд, которого играет Киану Ривз, появятся новые персонажи, а также будет расширена внутриигровая карта.

Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что Phantom Liberty пропустит консоли прошлого поколения и выйдет для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.