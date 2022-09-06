CD Projekt Red анонсировала первое дополнение Cyberpunk 2077

В ходе трансляции Night City Wire разработчики Cyberpunk 2077 анонсировали первое сюжетное дополнение к игре под названием Phantom Liberty. Об этом сообщает портал VGC.
Отмечается, что сюжетное DLC будет похоже на шпионский триллер. В дополнении вернется Джонни Сильверхенд, которого играет Киану Ривз, появятся новые персонажи, а также будет расширена внутриигровая карта.
Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что Phantom Liberty пропустит консоли прошлого поколения и выйдет для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре action-adventure в открытом мире, разработанная и изданная польской студией CD Projekt. Действие игры разворачивается в 2077 году в вымышленном городе Найт-Сити. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Однако игроки, в особенности владельцы консолей PS4 и Xbox One, столкнулись со множеством ошибок, из-за чего Sony вскоре удалила из PS Store Cyberpunk 2077.