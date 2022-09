Из России с любовью: 10 лучших отечественных игр

Бытует мнение, что в России не существует собственной игровой индустрии: якобы отечественные издатели могут лишь издавать продукты из ближнего зарубежья, а те редкие таланты, что все же добиваются успехов, быстро уходят в иностранные компании. Конечно же, это совершенно не так. Российские разработчики на протяжении уже нескольких десятков лет создают достойные игры, которые пользуются признанием по всему миру — и мы собрали десять самых ярких примеров. Как старых и всем известных, так и сравнительно свежих.

Pathologic 2 (ПК, PS4, Xbox One)

Оригинальная Pathologic (в РФ и СНГ — «Мор. Утопия»), вышедшая в далеком 2005 году, долгое время считалась одним из главных аргументов в пользу того, что видеоигры могут быть настоящими произведениями искусства. Гениальный проект петербургской студии Ice-Pick Lodge поражал размахом амбиций, комплексным сценарием, необычным сочетанием механик и мощным философским подтекстом… Но отталкивал большинство рядовых игроков никудышным техническим исполнением. К счастью, в Pathologic 2 авторы исправили все эти недостатки, сохранив все, благодаря чему игра стала культовой. Не обращайте внимания на цифру в названии — по содержанию это скорее ремейк, чем продолжение. Если вы еще ни разу не гуляли по зачумленным улицам Города-на-Горхоне, то вас ждет незабываемое приключение — и в хорошем, и в плохом смысле слова.

«Космические рейнджеры» (ПК)

«Космические рейнджеры» — золотая классика отечественного геймдева. Несмотря на то, что с релиза оригинальной игры прошло уже почти 20 лет, ни один другой разработчик до сих пор не смог представить настолько же проработанную, увлекательную космическую песочницу. Ни одна другая игра не предлагает столь же пьянящей, реальной свободы действий в мире, который как реагирует на решения игрока, так и живет собственной жизнью. «Космические рейнджеры» — реликт давно ушедшей эпохи, когда разработчиков в первую очередь волновали не тренды, а юмор и эмоции. Именно поэтому игра смотрится хорошо даже сейчас — за два десятка лет она состарилась как изысканное вино.

Escape from Tarkov (ПК)

Хардкорный шутер Escape from Tarkov долгое время был довольно нишевым проектом, о котором знало не так много людей — что в РФ, что за рубежом. Но после промо-акции на Twitch, благодаря которой игра привлекла внимание множества крупных стримеров, работа студии Battlestate Games прогремела на весь Интернет. Причем не только благодаря стримам: механики и идеи Escape from Tarkov действительно отличаются от всех популярных сетевых шутеров на рынке. Это неповторимое сочетание королевской битвы, выживания и сурового реализма, где награды тяжело получить и легко потерять при первой же ошибке. Не каждому хватит терпения для того, чтобы преодолеть порог вхождения, но оно того стоит.

Black Book (ПК, PS4, Xbox One, Switch)

«Черная Книга» от пермской студии Morteshka — именно та RPG о славянском фольклоре, которой мы так долго ждали. Она интересная, проработанная, красивая и близкая сердцу любому, кто хоть раз интересовался народными сказками или преданиями. Приключения юной ведьмы Василисы, пытающейся вытащить своего жениха из преисподней, изобилуют запоминающимися ситуациями и обаятельными персонажами, которые смотрелись бы странно в любом другом сеттинге — но благодаря сочетанию исторического реализма и мистики отлично вписываются в настроение. Да и механики не подкачали: если говорить об игровом процессе, то «Черная Книга» — вполне себе недурной карточный roguelike, который хоть и вдохновлен титанами жанра, но разбавляет чужие идеи собственными наработками.

Pathfinder: Kingmaker и Wrath of the Righteous (ПК, PS4, Xbox One, Switch)

Дилогия Pathfinder от московской Owlcat Games — современная классика изометрических RPG. Никак иначе эти игры не назвать. Они непомерно гигантские (одно прохождение каждой может легко занять 100 часов), не всегда равномерно качественные и полные сомнительных дизайн-решений, но все эти недостатки с лихвой искупает размах, глубина геймплея и разнообразие ситуаций. Обе игры используют свой огромный хронометраж на пользу. Если в первой группа приключенцев постепенно переходит от забегов по подземельям до управления целым королевством, то во второй оборона пограничного города от демонов оборачивается настоящим крестовым походом. И все это — с ансамблем харизматичных, хорошо прописанных персонажей на вторых ролях.

HighFleet (ПК)

HighFleet Константина Кошутина можно емко описать одной фразой: представьте, что события «Дюны» Фрэнка Герберта разворачиваются в ретрофутуристическом Афганистане. Гражданская война разодрала государство на части, и теперь маленький воздушный флот лоялистов должен пробиться к базе повстанцев, чтобы подавить восстание. Но это будет непросто: главная фишка HighFleet — это невероятное стремление к реализму в каждой детали. Игроку предстоит не только вручную пилотировать корабли, но и прокладывать курсы, командовать штурмовыми звеньями, перехватывать вражеские радиопередачи и модифицировать летающие судна. Многих критиков игра оттолкнула обилием подобных нюансов, но если вам такое по душе, то оторваться от прохождения будет тяжело.

Heroes of Might and Magic V (ПК)

Последняя действительно хорошая игра цикла «Герои Меча и Магии» тоже была сделана в России — руками студии Nival, если точнее. После того, как издатель первых четырех частей обанкротился и распродал интеллектуальную собственность для покрытия долгов, будущее серии стояло под большим вопросом. Но вовремя подоспевшая Ubisoft поручила разработку, пожалуй, лучшей команде из всех возможных. Heroes of Might and Magic V не только сохранил все, за что публика полюбила «Героев», но и вывела франшизу на новый уровень. Глубина тактики, визуальный дизайн, музыка, асимметричные фракции, пошаговые сражения — все на высшем уровне. Пятую часть признал даже сам создатель серии Джон Ван Канегем, не говоря уже о тысячах игроков по всему миру.

Atom RPG (ПК, PS4, Xbox One, Switch, Android)

Наверное, каждый хоть раз мечтал об адаптации какой-нибудь зарубежной игры на отечественный лад. Assassin’s Creed в царском Петербурге, Mafia про лихие девяностые… А вот разработчики Atom RPG решили не останавливаться на мечтах: они взяли и сделали классическую Fallout про пост-ядерный Советский союз. Проект справедливо можно упрекнуть во вторичности, так как авторы практически целиком скопировали формулу и механики первых Fallout, но авторов, похоже, это вообще не волнует — они просто хотели сделать игру для себя. С шутками, отсылками к советскому кино, витиеватой ролевой системой и большой свободой действий.

«Вангеры» (ПК)

Если Pathologic доказала миру, что видеоигры могут быть серьезным искусством, то «Вангеры» как бы невзначай отмечает, что искусство также бывает очень разным. Абстрактным, непонятным, зачастую непереводимым на иностранные языки. Это сочетание гоночной аркады и симулятора дальнобойщика, где водители, застрявшие на чужой планете, вынуждены подчиняться приказам странных инопланетян, чтобы найти дорогу домой. «Вангеры» довольно плохо состарились в техническом смысле, и сейчас играть в них будет, скорее всего, непросто, но другой такой игры просто нет — и она вряд ли когда-нибудь появится.

Серия King’s Bounty (ПК)

Наконец, King’s Bounty также нашла новый дом в РФ после разорения издателя — разработчики из Katauri Interactive приютили франшизу и вдохнули новую жизнь в прародителя «Героев». Возрожденная King’s Bounty стала признанием в любви классическому фэнтези, в частности творчеству Терри Пратчетта, чей юмор и жизнерадостность заметно повлияли на разработчиков. Так схематичная тактика превратилась в полномасштабное приключение, способное завлечь на десятки часов.