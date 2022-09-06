Мобильная Left 4 Dead 2 оказалась аферой мошенников

Информация о нём появилась 2 сентября, после чего пользователю под ником GabeFollower удалось скачать и установить демо-версию игры. Внутри он обнаружил плохо воссозданный уровень самой Left 4 Dead 2 и модель Тренера низкого качества, которая застыла в одной позе.

Игрок может лишь побродить по «скелету» уровня, но на этом взаимодействие и ограничивается. Ещё на уровне присутствуют застывшие манекены и модели транспорта странных размеров. Судя по всему, авторы творения рассчитывали застать фанатов серии врасплох, но их намерения были быстро раскрыты.Сам пользователь, обнаруживший обман, посоветовал другим игрокам пожаловаться на приложение, чтобы его убрали из магазинов.