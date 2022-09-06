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49 минут назад

«Мобильная» версия Left&nbsp;4 Dead&nbsp;2 оказалась аферой мошенников

Игромания.руиещё 1

Недавно «мобильная» версия Left 4 Dead 2 получила рейтинг в Австралии, однако фанаты быстро выяснили, что проект создают мошенники.

Мобильная Left 4 Dead 2 оказалась аферой мошенников
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Информация о нём появилась 2 сентября, после чего пользователю под ником GabeFollower удалось скачать и установить демо-версию игры. Внутри он обнаружил плохо воссозданный уровень самой Left 4 Dead 2 и модель Тренера низкого качества, которая застыла в одной позе.

Игрок может лишь побродить по «скелету» уровня, но на этом взаимодействие и ограничивается. Ещё на уровне присутствуют застывшие манекены и модели транспорта странных размеров. Судя по всему, авторы творения рассчитывали застать фанатов серии врасплох, но их намерения были быстро раскрыты.Сам пользователь, обнаруживший обман, посоветовал другим игрокам пожаловаться на приложение, чтобы его убрали из магазинов.

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