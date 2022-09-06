В The Last of Us нашли намёки на новую игру Naughty Dog

Ремейк The Last of Us на PS5 вышел несколько дней назад. Геймеры уже успели досконально изучить проект и найти различные детали, которых не было в оригинальной The Last of Us и ремастере для PS4.
Одним из таких элементов можно считать некие арты на фэнтезийную тематику. Их удалось обнаружить игрокам во время исследования одной из игровых локаций. На них можно увидеть животных и несколько персонажей женского пола. Вполне возможно, что таким образом Naughty Dog тизерит свой следующий проект. По слухам, это будет тайтл в фэнтезийном жанре. Арты были и в The Last of Us Part 2.
Известно, что сейчас Naughty Dog трудится над мультиплеерной игрой во вселенной The Last of Us. Про фэнтезийный проект ничего неизвестно, да и существует он пока что лишь в слухах. Однако студия вряд ли бы просто так добавила арты в ремейк.
Ремейк The Last of Us доступен на PS5.