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1 час назад

В ремейке The Last of Us нашли намёки на новую игру Naughty Dog

Чемпионат.com

Ремейк The Last of Us на PS5 вышел несколько дней назад. Геймеры уже успели досконально изучить проект и найти различные детали, которых не было в оригинальной The Last of Us и ремастере для PS4.

В The Last of Us нашли намёки на новую игру Naughty Dog
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одним из таких элементов можно считать некие арты на фэнтезийную тематику. Их удалось обнаружить игрокам во время исследования одной из игровых локаций. На них можно увидеть животных и несколько персонажей женского пола. Вполне возможно, что таким образом Naughty Dog тизерит свой следующий проект. По слухам, это будет тайтл в фэнтезийном жанре. Арты были и в The Last of Us Part 2.

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Известно, что сейчас Naughty Dog трудится над мультиплеерной игрой во вселенной The Last of Us. Про фэнтезийный проект ничего неизвестно, да и существует он пока что лишь в слухах. Однако студия вряд ли бы просто так добавила арты в ремейк.

Ремейк The Last of Us доступен на PS5.

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