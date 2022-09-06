Гайд для новичков по Torchlight: Infinite — Трофеи и валюта

Как и во многих Action RPG, в Torchlight: Infinite игрокам предстоит собирать лут и зарабатывать валюту, чтобы сделать своих персонажей сильнее. В данном гайде для новичков вы сможете узнать базовую информацию о типах валют, а также о трофеях, получаемых во время игры.

Фото: MMO13 MMO13

Трофеи: Снаряжение

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Обычные — серые и без каких-либо аффиксов.

Магические — синие с 1~2 аффиксами.

Редкие — фиолетовые с 3~5 аффиксами.

Сверхредкие — розовые с 6 аффиксами.

Легендарные — со специальными эксклюзивными аффиксами, но не могут быть использованы для крафта или зачарования. Наиболее часто выпадающие трофеи — это предметы снаряжения. Они бывают следующих качеств:

Количество аффиксов — Чем больше аффиксов, тем больше полезных баффов дает предмет.

Уровни аффиксов — Нажмите на предмет, а затем на значок с тремя полосками, после чего выберите «Подробности». Так вы сможете узнать уровень аффикса (Т1 — самый высокий).

Типы аффиксов — Проверьте, соответствуют ли характеристики аффиксов вашему билду и навыкам.

Неиспользованные легендарные предметы можно хранить в инвентаре. Разные персонажи на одной учетной записи имеют общий инвентарь, поэтому предметы можно передавать между ними. Большинство предметов снаряжения после получения требуют идентификации. Вы можете узнать следующие характеристики аффиксов предмета снаряжения только после его идентификации.

Ненужное снаряжение можно продать торговцу в убежище, обменяв его на остатки пламени, которые можно использовать для обмена на Пламенную пыль — основного материала для крафта.

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Трофеи: Товары

Помимо снаряжения, в качестве трофеев могут выпасть эмберы, материалы для крафта, воды забвения, энергетические ядра, окаменелости и резонанс преисподней. Товары необходимы на всех этапах игры, в том числе в эндгейме, поэтому не пропустите ни один из них!

Эмберы

В игре существует более десяти видов эмбера. Эмберы — это материалы для крафта, а их типы определяют направления аффиксов во время крафта, помогая улучшить показатели определенных аспектов.

Материалы для крафта

Пламенная пыль — используется для создания предметов с 0-1 аффиксом.

Пламенный песок — используется для создания предметов с 2-4 аффиксами.

Пламенный элемент — очень редкий оранжевый материал, который используется для создания предметов с 5-6 аффиксами. В настоящее время существует 3 типа материалов для крафта:

MMO13

Окаменелости

Острая окаменелость — повышает вероятность добавления нового аффикса во время крафта.

Спиральная окаменелость — повышает вероятность создания аффиксов более высокого уровня во время крафта. В настоящее время существует 2 типа окаменелостей:

Оба типа окаменелостей очень редки и обладают оранжевым качеством. Используйте их с умом.

Резонанс преисподней

Базовый аффикс для обновления этапов преисподней. Широко используется в эндгейме.

Энергетические ядра

Используются для восстановления энергии для снаряжения. Широко используется в мидгейме и эндгейме.

Трофеи: Карты судьбы

Карты судьбы — очень важные трофеи. Собирайте различные типы карт судьбы, чтобы обменять у торговца на эмбер, материалы для ремесел, обычное снаряжение и легендарное снаряжение.

Трофеи: Маяки

Маяки — важные трофеи, которые служат билетами для открытия испытаний преисподней. Маячки выпадают в битвах и имеют разные ранги. Чем выше ранг маяка, тем более сложную преисподнюю он может открыть.

Используйте 3 маяка с одинаковым названием и рангом, чтобы выменять у торговца маяк на 1 более высокий ранг. Используя 2 маяка с одинаковым названием и рангом, можно получить только коробку со случайным маяком того же ранга.

Первокристаллы

Первокристаллы в настоящее время является единственной платной валютой в игре. Они конвертируются в разбитые первокристаллы, которые также можно получить игровым путем. Помимо расширения страниц сумки и инвентаря, их можно использовать для покупки определенных предметов в Магазине:

MMO13