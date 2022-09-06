Гайд для новичков по Torchlight: Infinite — Трофеи и валюта

Как и во многих Action RPG, в Torchlight: Infinite игрокам предстоит собирать лут и зарабатывать валюту, чтобы сделать своих персонажей сильнее. В данном гайде для новичков вы сможете узнать базовую информацию о типах валют, а также о трофеях, получаемых во время игры.
Ненужное снаряжение можно продать торговцу в убежище, обменяв его на остатки пламени, которые можно использовать для обмена на Пламенную пыль — основного материала для крафта.
Трофеи: Товары
Помимо снаряжения, в качестве трофеев могут выпасть эмберы, материалы для крафта, воды забвения, энергетические ядра, окаменелости и резонанс преисподней. Товары необходимы на всех этапах игры, в том числе в эндгейме, поэтому не пропустите ни один из них!
В игре существует более десяти видов эмбера. Эмберы — это материалы для крафта, а их типы определяют направления аффиксов во время крафта, помогая улучшить показатели определенных аспектов.
Оба типа окаменелостей очень редки и обладают оранжевым качеством. Используйте их с умом.
Базовый аффикс для обновления этапов преисподней. Широко используется в эндгейме.
Используются для восстановления энергии для снаряжения. Широко используется в мидгейме и эндгейме.
Карты судьбы — очень важные трофеи. Собирайте различные типы карт судьбы, чтобы обменять у торговца на эмбер, материалы для ремесел, обычное снаряжение и легендарное снаряжение.
Маяки — важные трофеи, которые служат билетами для открытия испытаний преисподней. Маячки выпадают в битвах и имеют разные ранги. Чем выше ранг маяка, тем более сложную преисподнюю он может открыть.
Используйте 3 маяка с одинаковым названием и рангом, чтобы выменять у торговца маяк на 1 более высокий ранг. Используя 2 маяка с одинаковым названием и рангом, можно получить только коробку со случайным маяком того же ранга.
Первокристаллы в настоящее время является единственной платной валютой в игре. Они конвертируются в разбитые первокристаллы, которые также можно получить игровым путем. Помимо расширения страниц сумки и инвентаря, их можно использовать для покупки определенных предметов в Магазине: