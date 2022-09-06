Первые подробности IX сезона World Of Tanks

Lesta Games опубликовала подробности следующего, IX сезона боевого пропуска World Of Tanks. Он станет последним в 2022 году и пройдет с 8 сентября 7:00 (МСК) по 30 ноября 3:30 (МСК).
Игроки должны будут выполнять задания, участвуя в матчах, а в награду возможно получить очки Боевого пропуска. Последние необходимы для завершения этапов, которые, в свою очередь, предлагают различные награды.
В новом сезоне можно заработать прогрессионные 3D-стили для ключевой техники IX сезона: 60TP Lewandowskiego, Progetto M40 mod. 65 и AMX 13 105 (первый лёгкий танк в рамках Боевого пропуска). Также предлагаются расходники на увеличенное получение боевого опыта, кредиты, слоты для ангара, премиум, члены экипажа, танк Cobra IX уровня и многое другое.