Первые подробности IX сезона World Of Tanks

Lesta Games опубликовала подробности следующего, IX сезона боевого пропуска World Of Tanks. Он станет последним в 2022 году и пройдет с 8 сентября 7:00 (МСК) по 30 ноября 3:30 (МСК).

Фото: MMO13 MMO13

Игроки должны будут выполнять задания, участвуя в матчах, а в награду возможно получить очки Боевого пропуска. Последние необходимы для завершения этапов, которые, в свою очередь, предлагают различные награды.