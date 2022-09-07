В Сеть попало описание новой Assassin's Creed Mirage

Инсайдер Том Хендерсон стал источником очередной утечки по Assassin's Creed. На этот раз он опубликовал описание грядущей Assassin's Creed Mirage, которое будет использоваться в цифровых магазинах.
Узнайте историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет справедливость и ответы на улицах шумного Багдада IX века. Благодаря таинственной древней организации «Скрытые» он становится смертоносным мастером-ассасином и меняет свою судьбу.
Среди особенностей Assassin's Creed Mirage игрокам обещают:
Assassin's Creed Mirage выйдет весной 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.