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1 час назад

Датамайнеры показали, как будут выглядеть новые награды TI11 Battle Pass для Dota 2

Чемпионат.com

После выхода нового боевого пропуска для Dota 2 в Сети стали появляться данные о ещё не вышедших наградах и бонусах — разработчики планируют добавить их позже или во второй части пропуска.

Датамайнеры показали, как будут выглядеть новые награды TI11 Battle Pass для Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К примеру, до начала The International 2022 Valve планирует выпустить наклейки игроков и команд, и их изображения уже есть в игре. Скорее всего, разработчики откроют их после региональных квалификаций, удалив тех киберспортсменов, которые не пройдут в финальную часть турнира.

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Во второй части Battle Pass (3 ноября) в игре также появятся новые модели линейных крипов — первая версия уже добавлена в Dota 2 и в настоящее время дорабатывается.

1 сентября в Dota 2 вышел боевой пропуск, посвящённый предстоящему чемпионату мира The International. 25% от продаж пополняют призовой фонд турнира, а игроки в обмен получают внутриигровые бонусы и косметические предметы.

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