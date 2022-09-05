Билл Гейтс рассказал, в какие игры играет каждый день

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал в своём блоге, от каких игр не может оторваться.
Гейтс признался, что не может перестать играть в Wordle. Это головоломка, в которой нужно угадывать загаданное слово ежедневно. У Билла даже есть свои стратегии, как лучше играть. Например, он советует начинать вводить слова, в которых много гласных.
Помимо этого, Гейтс играет в Quordle — вариант Wordle, где нужно угадать четыре разных слова из пяти букв одновременно, Octordle — то же самое, но с восемью словами, и Nerdle — похож на Wordle, но направлен на решение математических задачек.