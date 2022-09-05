Билл Гейтс рассказал, в какие игры играет каждый день

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал в своём блоге, от каких игр не может оторваться.

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Гейтс признался, что не может перестать играть в Wordle. Это головоломка, в которой нужно угадывать загаданное слово ежедневно. У Билла даже есть свои стратегии, как лучше играть. Например, он советует начинать вводить слова, в которых много гласных.