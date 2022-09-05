По мотивам Elden Ring выпустили комедийную мангу

Elden Ring получила официальную адаптацию в виде комедийной манги Elden Ring: The Road to the Erdtree, причём первые главы доступны желающим в бесплатном формате.
История начинается в серьёзном стиле оригинала, но уже через несколько страниц тон резко меняется, когда Мелина находит практически голого героя, лежащего на земле. Авторы даже специально отметили, что произведение — «комедийное», пытаясь не слишком удивлять читателей.
Дальнейший сюжет представляет пересказ событий игры в общих чертах, с уклоном на юмористическую составляющую, когда тот самый молодой герой пытается следовать указаниям Мелины.
Автором проекта выступает Никиити Тобита, который ранее выпускал мангу A Cursed Sword’s Daily Life.
Произведение выпустили сразу на 12 языках, включая английский и испанский — третья глава появится 19 сентября.