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5 часов назад

По мотивам Elden Ring выпустили комедийную мангу

Игромания.ру

Elden Ring получила официальную адаптацию в виде комедийной манги Elden Ring: The Road to the Erdtree, причём первые главы доступны желающим в бесплатном формате.

По мотивам Elden Ring выпустили комедийную мангу
Фото: Игромания.руИгромания.ру

История начинается в серьёзном стиле оригинала, но уже через несколько страниц тон резко меняется, когда Мелина находит практически голого героя, лежащего на земле. Авторы даже специально отметили, что произведение — «комедийное», пытаясь не слишком удивлять читателей.

Игромания.ру

Дальнейший сюжет представляет пересказ событий игры в общих чертах, с уклоном на юмористическую составляющую, когда тот самый молодой герой пытается следовать указаниям Мелины.

Автором проекта выступает Никиити Тобита, который ранее выпускал мангу A Cursed Sword’s Daily Life.

Произведение выпустили сразу на 12 языках, включая английский и испанский — третья глава появится 19 сентября.

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