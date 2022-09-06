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3 часа назад

Российская BetBoom Team вышла в предварительный этап The International 2022 в Сингапуре

Чемпионат.comиещё 7

Российский состав команды BetBoom Team по дисциплине Dota 2 обеспечил себе место в тройке призёров по итогам квалификации к The International для команд Восточной Европы.

Российская команда вышла в предварительный этап The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Победа над One Move в полуфинале нижней сетки обеспечила BetBoom как минимум участие в стадии Last Chance Qualifier на главном турнире года по Dota 2.

Завтра команда встретится с NAVI, а победитель матча сыграет с Virtus.pro (Outsiders) — сильнейший коллектив получит путёвку сразу в групповой этап The International 2022. Две другие команды представят СНГ-регион на предварительной стадии.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Ранее прямой инвайт на турнир заработала российская Team Spirit.

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