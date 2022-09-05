В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 часов назад

Алексию Путельяс в FIFA 23 оценили лучше, чем Месси, Мбаппе и Роналду

Чемпионат.com

Утечки рейтинга футболистов в FIFA 23 продолжаются. Как заметили спортивные фанаты, показатели Алексии Путельяс в грядущем симуляторе оказались даже выше, чем у Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Карима Бензема, Кевина Де Брёйне и Криштиану Роналду.

FIFA 23: испанская футболистка обошла Месси, Мбаппе и Роналду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рейтинг девушки составляет 93 балла. Для сравнения: у Месси и Мбаппе — по 91 баллу. У Роналду — 90. Фанаты отмечают, что сейчас полузащитнице 28 лет — в этом возрасте у Месси был рейтинг 94 балла, а у Роналду — 92.

Чемпионат.ком

Но сейчас им 35 и 37 лет соответственно. Прошедший сезон для Месси вообще можно назвать худшим, а у Роналду он был неплохим, но не выдающимся. А Путельяс недавно сделала хет-трик в составе «Барсы».

FIFA 23 выходит 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series,Xbox One и ПК. Покупатели премиального издания и подписчики EA Play смогут начать игру на 72 часа раньше, 27 сентября.

Игры,Карим Бензема,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители