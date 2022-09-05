FIFA 23: испанская футболистка обошла Месси, Мбаппе и Роналду

Утечки рейтинга футболистов в FIFA 23 продолжаются. Как заметили спортивные фанаты, показатели Алексии Путельяс в грядущем симуляторе оказались даже выше, чем у Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Карима Бензема, Кевина Де Брёйне и Криштиану Роналду.
Рейтинг девушки составляет 93 балла. Для сравнения: у Месси и Мбаппе — по 91 баллу. У Роналду — 90. Фанаты отмечают, что сейчас полузащитнице 28 лет — в этом возрасте у Месси был рейтинг 94 балла, а у Роналду — 92.
Но сейчас им 35 и 37 лет соответственно. Прошедший сезон для Месси вообще можно назвать худшим, а у Роналду он был неплохим, но не выдающимся. А Путельяс недавно сделала хет-трик в составе «Барсы».
FIFA 23 выходит 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series,Xbox One и ПК. Покупатели премиального издания и подписчики EA Play смогут начать игру на 72 часа раньше, 27 сентября.