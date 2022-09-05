В России делают игру про телевизор на ножках

Независимая студия Karman Line из России представила новый трейлер своего проекта TVhead, в котором главным героем выступит телевизор на ножках.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Сами разработчики так описывают свою игру:

TVhead — это стелс-приключение, в котором вы играете за телевизор, способный управлять людьми в мире увядающего стимпанка.

Основной упор в TVhead сделан на скрытное прохождение. В роли настоящего телевизора игрокам предстоит подняться с низов мрачного антиутопического города.

При этом сам герой не может выполнять привычные действия, как например: открывать двери, перетаскивать тяжелые предметы или взаимодействовать со сложными механизмами. На помощь в таком случае приходит способность контролировать сознание людей.