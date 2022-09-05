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6 часов назад

В России делают необычную игру, главный герой которой — телевизор на ножках

Cq.ru

Независимая студия Karman Line из России представила новый трейлер своего проекта TVhead, в котором главным героем выступит телевизор на ножках.

В России делают игру про телевизор на ножках
Фото: Cq.ruCq.ru

Сами разработчики так описывают свою игру:

TVhead — это стелс-приключение, в котором вы играете за телевизор, способный управлять людьми в мире увядающего стимпанка.

Основной упор в TVhead сделан на скрытное прохождение. В роли настоящего телевизора игрокам предстоит подняться с низов мрачного антиутопического города.

При этом сам герой не может выполнять привычные действия, как например: открывать двери, перетаскивать тяжелые предметы или взаимодействовать со сложными механизмами. На помощь в таком случае приходит способность контролировать сознание людей.

У TVhead есть страница в Steam, а релиз запланирован на оставшиеся месяцы 2022 года.

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