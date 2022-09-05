Left 4 Dead 2 выйдет на телефонах

Сами бы в такое не поверили, но к премьере готовится мобильная версия Left 4 Dead 2. Причём, похоже, до релиза осталось совсем немного времени, ведь проект уже получил возрастной рейтинг в Австралии.
За выпуск так называемой Left 4 Dead 2 Mobile в Австралии отвечает небольшой издатель AKG Games, наиболее известный по выпуску игр Blizzard и The Pokémon Company в некоторых регионах вроде Индонезии и Филиппин.
Подобный ход Valve удивляет: Left 4 Dead 2 всё ещё очень популярная, но почему именно её решили переносить на мобильные телефоны? Вряд ли речь идёт о попытке заработать большие деньги, учитывая полное отсутствие монетизации игры на ПК и консолях. Возможно, студия хочет наладить кроссплей и другие взаимодействия между ПК, консолями и смартфонами для будущих проектов — к примеру, Left 4 Dead 3.