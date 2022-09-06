Ubisoft подтвердила детали The Division Heartland

Ubisoft раскрыла свежие подробности о Tom Clancy’s The Division Heartland. Издатель анонсировал The Division Heartland в мае 2021 года, когда сообщил, что разработка ведется Red Storm Entertainment для выпуска на консолях ПК, PlayStation и Xbox.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Согласно недавно запущенной странице продукта в Ubisoft Store, игра разработана Ubisoft Montreal и появится «скоро».

Tom Clancy’s The Division Heartland — это бесплатный многопользовательский шутер на выживание, действие которого происходит в маленьком городке Средней Америки. Играйте за одного из шести агентов и выбирайте один из трех классов в каждом матче со своими перками и навыками.

Вскоре после первоначального анонса игры более 20 минут игрового процесса The Division Heartland просочились через закрытое тестирование, в котором был показан режим PvEvP на 45 игроков под названием Storm и режим PvE под названием Expedition. Подробная информация об обоих режимах теперь подтверждается на странице продукта игры.