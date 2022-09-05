Google рекомендует: шесть лучших инди-игр для телефона

Google подвела итоги фестиваля инди-игр, который длился на протяжении прошлого месяца. Из множества претендентов жюри отобрало десять призеров из стран Европы, Японии и Южной Кореи. К сожалению, проекты из последней не имеют перевода на русский или английский язык — а вот о всех остальных мы сейчас вкратце расскажем.

Фото: Thomas Waterzooi Thomas Waterzooi

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Мы уже как-то рассказывали о Dungeons of Dreadrock: эта игра сочетает элементы dungeon crawler и головоломки, предлагая игроку пройти 100 этажей хитроумного подземелья. Каждый уровень — это миниатюрный паззл, где герою необходимо одолеть врагов при помощи ловушек, магии и, конечно же, хитрости. Игровые критики и раньше называли проект одной из лучших мобильных игр года, но теперь он получил официальное признание Google Play. Неплохой результат для дебюта соло-разработчика.

Christoph Minnameier

Please, Touch The Artwork наглядно истоки современного искусства через незамысловатую, но захватывающую головоломку, где абстрактные картины трансформируются от нажатий на экран. Простой, расслабляющий геймплей сопровождается приятным джазом на фоне, плюс каждый пройденный уровень подарит вам небольшой интересный факт о мире искусства.

Thomas Waterzooi

Наконец, последней игрой среди европейских финалистов стала quadline — предельно минималистичная абстрактная головоломка, где игроку нужно перемещать линии по квадратному полю. Каждая клетка поля обладает собственными правилами и свойствами, из-за чего для решения задачек нужно оценивать ситуацию целиком и продумывать действия на несколько ходов вперед.

Ivan Kovalov

Приз зрительских симпатий получила Meow Tower: Nonogram: сборник японских кроссвордов, завернутый в невероятно милую игру о строительстве уютной башни для котиков. Решая головоломки, игрок получает игровую валюту — а за эту валюту можно достраивать новые этажи, подселять в свободные комнаты новых котиков и украшать их жилища.

Studio Boxcat

Классический 8-битный roguelike, вдохновленный старыми The Legend of Zelda. Помимо отличного пиксель-арта и анимации игра предлагает динамичные сражения, разветвленную прокачку, множество артефактов, меняющих стиль прохождения — иными словами, если вам нужен хороший представитель жанра, RASPBERRY MASH не разочарует.

IGNITION M

Необычная колодостроительная JRPG, где оружие персонажей, экипировка и магические способности представлены в виде карт, которые можно комбинировать во время сражений для специальных приемов и комбо. Как и полагается любой уважающей себя японской RPG, SOULVARS имеет тонну опционального контента: после прохождения сюжета длиной 15-20 часов, пост-гейм легко может занять еще пятьдесят. Так что если вы любите интересные боевые механики и системы, не проходите мимо.