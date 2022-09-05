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1 час назад

Фанат Minecraft выкопал весь мир игры за 10 тыс. часов

Чемпионат.com

Блогер и фанат Minecraft под ником Minthical, кажется, сделал то, к чему будут стремиться другие. Геймер выкопал весь мир песочницы, а потратил на это дело более 10 тыс. часов.

Фанат Minecraft выкопал весь мир игры за 10 тыс. часов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что игрок пошёл на небольшую хитрость. Весь мир он выкопал именно в старой версии для PS4, в которой мир ограничен 862 блоками в ширину и 64 блоками в длину. Если бы Minthical пытался сделать это в современных версиях Minecraft, то у него ничего бы не получилось. Дело в том, что в ширину нынешние версии генерируются бесконечно.

Ролик с завершением своеобразного челленджа можно посмотреть ниже. По подсчётам автора, он выкопал более 47 млн блоков. Дальше — больше. Он планирует сделать то же самое в Аду и Краю.

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