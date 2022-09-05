Фанат Minecraft выкопал весь мир игры за 10 тыс. часов

Блогер и фанат Minecraft под ником Minthical, кажется, сделал то, к чему будут стремиться другие. Геймер выкопал весь мир песочницы, а потратил на это дело более 10 тыс. часов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что игрок пошёл на небольшую хитрость. Весь мир он выкопал именно в старой версии для PS4, в которой мир ограничен 862 блоками в ширину и 64 блоками в длину. Если бы Minthical пытался сделать это в современных версиях Minecraft, то у него ничего бы не получилось. Дело в том, что в ширину нынешние версии генерируются бесконечно.