Rockstar прощается с GTA 5 и GTA Online?

На официальном сайте Rockstar Games появился раздел с благодарностью всем, кто принимал участие в разработке GTA 5 и GTA Online. Примечательно, что раньше раздела не было, неужели Rockstar постепенно прощается со своим главным хитом?

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Официально об этом пока неизвестно, однако появление раздела может стать первым шагом к этому. Все силы Rockstar сейчас брошены на разработку GTA 6. Ради проекта, к примеру, отказались от поддержки Red Dead Online.

Чемпионат.ком

GTA 5 и GTA Online представляют собой объединённые усилия нашей глобальной команды на протяжении многих лет. Мы хотим выразить признательность и поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в эти игры, начиная с их первоначального запуска в 2013 году и заканчивая сегодняшним днём.