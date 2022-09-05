В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Rockstar прощается с GTA 5 и GTA Online?

Чемпионат.comиещё 1

На официальном сайте Rockstar Games появился раздел с благодарностью всем, кто принимал участие в разработке GTA 5 и GTA Online. Примечательно, что раньше раздела не было, неужели Rockstar постепенно прощается со своим главным хитом?

Rockstar прощается с GTA 5 и GTA Online?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Официально об этом пока неизвестно, однако появление раздела может стать первым шагом к этому. Все силы Rockstar сейчас брошены на разработку GTA 6. Ради проекта, к примеру, отказались от поддержки Red Dead Online.

Чемпионат.ком

GTA 5 и GTA Online представляют собой объединённые усилия нашей глобальной команды на протяжении многих лет. Мы хотим выразить признательность и поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в эти игры, начиная с их первоначального запуска в 2013 году и заканчивая сегодняшним днём.

Ещё на сайте можно увидеть каждого, кто был причастен к разработке GTA 5 и GTA Online — список там внушительный.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители