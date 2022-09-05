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1 час назад

NAVI проиграла три матча подряд, но всё равно вышла в плей-офф ESL Pro League S16 по CS:GO

Чемпионат.comиещё 3

Состав Natus Vincere по CS:GO уступил Fnatic в заключительном матче группы А в рамках ESL Pro League Season 16. Серия завершилась с результатом 1:2 (8:16, 16:9, 11:16).

NAVI проиграла три матча подряд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это поражение стало для «рождённых побеждать» третьим подряд, однако это не помешало команде всё же выйти в первый раунд плей-офф, опередив российскую Team Spirit и Ninjas in Pyjamas из Швеции по дополнительным показателям.

Чемпионат.ком

Турнир продолжится матчами группы B с участием Virtus.pro (Outsiders) — игры пройдут с 7 по 11 сентября. Лучшая команда подгруппы получит место в четвертьфинале, ещё две начнут плей-офф со стадии 1/8 финала.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте.

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