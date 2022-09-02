Авторы Hogwarts Legacy рассказали о судьбе квиддича

Авторы Hogwarts Legacy подтвердили, что фанаты не смогут сыграть в квиддич в новом фантастическом приключении.

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Намёки на отсутствие подобного элемента пользователи уже находили ранее — хотя в трейлерах проекта и демонстрировали полёты на метле, спортивных матчей в геймплее представлено не было. А сейчас разработчики в рамках ответов на вопросы огласили окончательный вывод, подтвердив подозрения.

Впрочем, авторы напомнили, что игроки будут исследовать с помощью полётов разные локации вокруг замка Хогвартс и смогут принять участие в гонках на мётлах.