Призовой фонд The International 2022 за полдня превысил $ 5 млн

Через 12 часов после выхода боевого пропуска в Dota 2 призовой фонд чемпионата мира The International 2022 увеличился более чем на $ 3 млн за счёт внутриигровых покупок.

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Сейчас общая сумма, которую разыграют лучшие команды мира, составляет $ 5,2 млн при начальной планке $ 1,6 млн. При этом темпы роста призового The International 2022 заметно ниже, чем на двух последних турнирах серии.

Если тенденция продолжится, финальная цифра может составит от 15 до 20 млн долларов. Это как минимум в два раза меньше, чем на The International 10 — тогда итоговый призовой фонд превысил $ 40 млн.