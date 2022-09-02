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30 минут назад

Призовой фонд The International 2022 за полдня превысил $ 5 млн

Чемпионат.com

Через 12 часов после выхода боевого пропуска в Dota 2 призовой фонд чемпионата мира The International 2022 увеличился более чем на $ 3 млн за счёт внутриигровых покупок.

Призовой фонд The International 2022 за полдня превысил $ 5 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас общая сумма, которую разыграют лучшие команды мира, составляет $ 5,2 млн при начальной планке $ 1,6 млн. При этом темпы роста призового The International 2022 заметно ниже, чем на двух последних турнирах серии.

Если тенденция продолжится, финальная цифра может составит от 15 до 20 млн долларов. Это как минимум в два раза меньше, чем на The International 10 — тогда итоговый призовой фонд превысил $ 40 млн.

Начальный призовой чемпионата мира The International в Dota 2 увеличивается за счёт покупок специального внутриигрового предмета — боевого пропуска. 25% от продаж Battle Pass компания Valve отправляет в общий фонд.

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