Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Начало учебного года встретило холодной осенней погодой, но не стоит отчаиваться — новый выпуск нашей еженедельной подборки бесплатных игр поднимет вам настроение. На этот раз в список попали отнюдь не только независимые проекты: тут нашлось место и нескольким высокопрофильным релизам.

Фото: Square Enix Square Enix

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В Epic Games Store сейчас бесплатно раздают две игры. Первая из них — это Shadow of the Tomb Raider, финал перезагруженной трилогии о молодой расхитительнице гробниц. Путешествуя в поисках легендарного артефакта, Лара Крофт ненароком запускает череду событий, которая грозит вылиться в конец света из мифов народа майя. Последняя часть серии получила смешанные отзывы, однако авторы выдержали планку качества как минимум на уровне предыдущих игр. Shadow of the Tomb Raider можно бесплатно добавить в библиотеку до 8 сентября, но на территории РФ игра официально недоступна — вам придется зарегистрировать новый аккаунт EGS в другом регионе.

Square Enix

Вторая игра еженедельной раздачи Epic Games Store — Submerged: Hidden Depths. Это красивое пост-апокалиптическое приключение, где игроку предстоит путешествовать по затопленному миру на лодке, исследовать локации и решать различные головоломки. Оригинальная игра оставила многих критиков разочарованными, но в сиквеле разработчики провели работу над ошибками — Hidden Depths достойна внимания, если вам нравятся спокойные, умиротворяющие вещи. Игру можно бесплатно забрать до 8 сентября.

Uppercut Games

Издатель 2К объявил в Steam аттракцион невиданной щедрости: до 5 сентября в магазине бесплатно раздается Mafia: The City of Lost Heaven. Пожалуй, эта игра не нуждается в представлении. Она откровенно плохо состарилась в плане геймплея, да и двадцать лет назад едва ли была выдающейся, но во всем, что касается сюжета, первая Mafia до сих пор способна дать фору многим блокбастерам. Сценарий, вдохновленный классикой гангстерского кино, цепляет и не отпускает до самого финала. Если вам интересно, с чего началась история великой серии — вот ваш шанс приобщиться к классике.

2K

One-armed Cook — потешная кооперативная головоломка в духе Surgeon Simulator, только здесь вы и ваши друзья должны обслуживать клиентов вашего кафе, решая все проблемы одной рукой. Чтобы не разочаровать посетителей, придется вовремя подавать блюда, готовить их по рецептам, мыть посуду, тушить пожары на кухне и ловить назойливых крыс до того, как они выбегут прямо на глазах шокированных клиентов. Дурацкий физический движок гарантирует множество забавных моментов, но, на всякий случай, не ждите от игры ничего прорывного — она крайне бюджетная и займет вас максимум на пару вечеров.

Duhndal

Также в Steam недавно стала бесплатной Death Skid Marks — отличный roguelike 2014 года, посвященный нарочито брутальным битвам на автомобилях в духе «Безумного Макса». Чтобы выжить на шоссе 666 и добраться до рок-концерта, вам предстоит прокачивать экипаж, обвешивать машину новым снаряжением, играть в русскую рулетку и отбиваться от психопатов по пути. Если вы любите черный юмор, навеянный такими мультсериалами, как «Металапокалипсис», то вам наверняка понравится.

Studio Whisky Tango

Маленькая, но хитроумная головоломка, отдаленно напоминающая старый добрый кубик Рубика. Здесь всего-то и нужно, что передвинуть плитки со стрелками на обозначенные места, но проблема в том, что все плитки могут двигаться только в строго определенном направлении — и только если оно соответствует клавише, на которую вы нажали. Arrow станет отличным подарком любому поклоннику минимализма в паззлах, а также тем, кто хочет получить небольшую зарядку для мозга.

AleC Games

Наконец, Beach Island Deluxe — это скромный, но обаятельный студенческий проект, очевидно созданный под впечатлением от Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. Бегаем по тропическому острову, прыгаем по платформам, собираем монетки: классика жанра как она есть, ничего лишнего. Не каждая учебная игра может похвастать столь простым, тщательно выверенным геймдизайном.