Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

В Epic Games Store сейчас бесплатно раздают две игры. Первая из них — это Shadow of the Tomb Raider, финал перезагруженной трилогии о молодой расхитительнице гробниц. Путешествуя в поисках легендарного артефакта, Лара Крофт ненароком запускает череду событий, которая грозит вылиться в конец света из мифов народа майя. Последняя часть серии получила смешанные отзывы, однако авторы выдержали планку качества как минимум на уровне предыдущих игр. Shadow of the Tomb Raider можно бесплатно добавить в библиотеку до 8 сентября, но на территории РФ игра официально недоступна — вам придется зарегистрировать новый аккаунт EGS в другом регионе.