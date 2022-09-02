Sega показала обзорный трейлер Sonic Frontiers

Sega представила обзорный трейлер приключенческого платформера Sonic Frontiers, который даёт общее представление об игре. Разработчики напомнили о завязке сюжета, показали острова и Киберпространство, а также продемонстрировали геймплей формата «открытой зоны», решения головоломок и сражения с противниками.
Ёжик Соник отправляется в новое головокружительное приключение. Сражайтесь с могущественными врагами и исследуйте удивительный мир, полный тайн и загадок.
Преодолевайте скорость звука и покоряйте новые высоты на пяти обширных островах Звездопада в мире, где нет границ. Устремитесь навстречу приключениям, обретите силу Древних, спасите своих друзей и бросьте вызов невиданным противникам.
Sonic Frontiers подготовила для игроков:
Релиз Sonic Frontiers на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch ожидается 8 ноября. Прохождение игры займёт примерно 20-30 часов, она не получит русскую озвучку, но зато в неё обещали добавить русские субтитры.
Кстати, посетителям gamescom 2022 удалось «взломать» Sonic Frontiers и вырваться за границы демонстрационной зоны. Там они увидели Наклза, Кота Бига и Эми Роуз.