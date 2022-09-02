Sega показала обзорный трейлер Sonic Frontiers

Sega представила обзорный трейлер приключенческого платформера Sonic Frontiers, который даёт общее представление об игре. Разработчики напомнили о завязке сюжета, показали острова и Киберпространство, а также продемонстрировали геймплей формата «открытой зоны», решения головоломок и сражения с противниками.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ёжик Соник отправляется в новое головокружительное приключение. Сражайтесь с могущественными врагами и исследуйте удивительный мир, полный тайн и загадок.

Преодолевайте скорость звука и покоряйте новые высоты на пяти обширных островах Звездопада в мире, где нет границ. Устремитесь навстречу приключениям, обретите силу Древних, спасите своих друзей и бросьте вызов невиданным противникам.

Sonic Frontiers подготовила для игроков:

непростые испытания на пяти обширных островах, полных секретов;

побочные задания и головоломки;

полную свободу — взбирайтесь на огромные сооружения, рыбачьте и навещайте старых друзей;

испытания в Киберпространстве с линейными уровнями;

битвы с киберпротивниками;

новую боевую систему, включающую навык «Круговой рывок», уклоны, парирования, контратаки, делайте комбо и другие приёмы.

Релиз Sonic Frontiers на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch ожидается 8 ноября. Прохождение игры займёт примерно 20-30 часов, она не получит русскую озвучку, но зато в неё обещали добавить русские субтитры.