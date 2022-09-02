В Dota 2 вышел боевой пропуск к The International 2022

Разработчики Dota 2 рассказали о новом Battle Pass — специальном пропуске, посвящённом чемпионату мира The International 2022. Предмет появится в игре уже сегодня.

При покупке боевого пропуска игрок получит доступ к компендиуму турнира, а также уникальным наборам внутриигровых предметов. Выполняя задания, можно повышать уровень T11 Battle Pass, чтобы открывать новые награды и дополнительный контент.

Некоторые из этих и других наград доступны уже сейчас в Dota 2, другие появятся во второй части пропуска и будут добавлены позже.