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1 час назад

В Dota 2 вышел боевой пропуск к The International 2022

Чемпионат.com

Разработчики Dota 2 рассказали о новом Battle Pass — специальном пропуске, посвящённом чемпионату мира The International 2022. Предмет появится в игре уже сегодня.

В Dota 2 вышел боевой пропуск к The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При покупке боевого пропуска игрок получит доступ к компендиуму турнира, а также уникальным наборам внутриигровых предметов. Выполняя задания, можно повышать уровень T11 Battle Pass, чтобы открывать новые награды и дополнительный контент.

Цены боевого пропуска 2022

385 рублей за боевой пропуск

1830 рублей за боевой пропуск + 50 уровней

2820 рублей за боевой пропуск + 100 уровней.

Основные награды боевого пропуска 2022 в Dota 2:

предмет качества Arcana для Faceless Void;

предмет качества Arcana для Razor;

новая личность для Phantom Assassin;

новая личность для Crystal Maiden;

уникальный улучшаемый курьер;

секретный набор комментаторов.

Некоторые из этих и других наград доступны уже сейчас в Dota 2, другие появятся во второй части пропуска и будут добавлены позже.

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