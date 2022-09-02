В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

В Steam дарят Mafia. Забрать можно и в России

Чемпионат.comиещё 1

Хоть 2K Games приостановила свою деятельность в России, но раздача бесплатной Mafia: The City of Lost Heaven началась даже у нас. Забрать игру в Steam может каждый желающий — надо просто перейти на страницу экшена.

В Steam дарят Mafia
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оригинальная Mafia вышла ровно 20 лет назад, после чего последовало два спорных продолжения. Причём обе игры явно не успевали доделывать: у второй части множество пробелов в сюжете, тогда как у третьей части всё наоборот — цельный сюжет, но очень уж однотипный геймплей.

После издатель выпустил ремейк первой части — он в целом, похоже, пришёлся по душе практически всем. Сейчас же 2K Games вместе с английским офисом Hangar 13 работает над Mafia 4 — но теперь над приквелом про семью Сальери из первой части. Релиз ожидается через несколько лет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители