В Steam дарят Mafia

Хоть 2K Games приостановила свою деятельность в России, но раздача бесплатной Mafia: The City of Lost Heaven началась даже у нас. Забрать игру в Steam может каждый желающий — надо просто перейти на страницу экшена.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Оригинальная Mafia вышла ровно 20 лет назад, после чего последовало два спорных продолжения. Причём обе игры явно не успевали доделывать: у второй части множество пробелов в сюжете, тогда как у третьей части всё наоборот — цельный сюжет, но очень уж однотипный геймплей.