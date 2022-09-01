Компания Ubisoft официально анонсировала новую часть Assassin's Creed, которая получила подназвание Mirage. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте разработчика.

Фото: Ubisoft Ubisoft

Ubisoft подтвердила название проекта вскоре после множества утечек в сети. Полноценно игру намерены представить 10 сентября в 22:00 МСК. В этот день состоится шоу Ubisoft Forward. Также был опубликован официальный арт по мотивам новой части серии с главным героем.

Согласно неофициальной информации, события развернутся в Багдаде, а основной упор в игровом процессе сместится с ролевых элементов на стелс, как в первых частях серии.

По словам инсайдеров, главным героем станет персонаж Басим, известный по предыдущей игре серии — Valhalla, где он был второстепенным персонажем. Ожидается, что проект выйдет весной 2023 года.