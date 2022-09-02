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41 минуту назад

Microsoft тестирует новую подписку Xbox Game Pass «Семья и друзья»

Москва24

Microsoft начала тестирование новой подписки Xbox Game Pass — план получил название Friends & Family («Семья и друзья»).

Microsoft тестирует новую подписку Xbox Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тест проводится в Ирландии и Колумбии, где месячная стоимость Friends & Family составляет 21,99 евро и 49,900 колумбийских песо соответственно. Позже подписку должны добавить в других странах. Предполагается, что она будет стоить на 10 долларов дороже текущей стоимости Xbox Game Pass Ultimate, которая сейчас составляет 14,99 долларов.

Обладатели Friends & Family получают все преимущества Xbox Game Pass Ultimate, а также облачный стриминг и меняющийся каталог игр. Доступом к контенту можно будет делиться с четырьмя другими пользователями, которые находятся в одной стране. При этом новые члены смогут присоединяться к группе не более двух раз в год.

Смена текущих планов подписки и переход на Friends & Family даст:

  • 30 дней Xbox Game Pass Ultimate — 18 дней Xbox Game Pass Friends & Family;
  • 30 дней Xbox Game Pass (для консолей) — 12 дней Xbox Game Pass Friends & Family;
  • 30 дней PC Game Pass — 12 дней Xbox Game Pass Friends & Family;
  • 30 дней Xbox Live Gold — 12 дней Xbox Game Pass Friends & Family;
  • 30 дней EA Play — 6 дней Xbox Game Pass Friends & Family.
Игры,Microsoft,
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