Microsoft тестирует новую подписку Xbox Game Pass

Тест проводится в Ирландии и Колумбии , где месячная стоимость Friends & Family составляет 21,99 евро и 49,900 колумбийских песо соответственно. Позже подписку должны добавить в других странах. Предполагается, что она будет стоить на 10 долларов дороже текущей стоимости Xbox Game Pass Ultimate, которая сейчас составляет 14,99 долларов.

Обладатели Friends & Family получают все преимущества Xbox Game Pass Ultimate, а также облачный стриминг и меняющийся каталог игр. Доступом к контенту можно будет делиться с четырьмя другими пользователями, которые находятся в одной стране. При этом новые члены смогут присоединяться к группе не более двух раз в год.